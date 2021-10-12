Цены на пятилетние автомобили с пробегом в Курской области оказались одними из самых высокий в России
Например, пятилетний японский седан Toyota Camry продается в Курской области в районе 1 млн 700 тысяч рублей
Аналитики изучили цены шести-пятилетних автомобилей в востребованных комплектациях. Среди моделей были, например, Lada Granta, Hyundai Solaris, Renault Duster, Toyota Camry и другие, как на механике, так и автомат.
Самая дорогая модель из списка — Toyota Camry. На нее минимальная цена зафиксирована в Республике Дагестан, Кемеровской и Вологодской областях — от 1 млн 400 тысяч рублей. Дороже всего пятилетний японский седан продается в Курской, Иркутской и Пензенской областях — в районе 1 млн 700 тысяч рублей.