Цены на пятилетние автомобили с пробегом в Курской области оказались одними из самых высокий в России

Например, пятилетний японский седан Toyota Camry продается в Курской области в районе 1 млн 700 тысяч рублей

В России цены пятилетних автомобилей с пробегом оказались самым низкими в Кемеровской и Самарской областях, а самыми высокими — в Курской и Белгородской областях. Об этом говорится в исследовании «Авто.ру».Аналитики изучили цены шести-пятилетних автомобилей в востребованных комплектациях. Среди моделей были, например, Lada Granta, Hyundai Solaris, Renault Duster, Toyota Camry и другие, как на механике, так и автомат.Самая дорогая модель из списка — Toyota Camry. На нее минимальная цена зафиксирована в Республике Дагестан, Кемеровской и Вологодской областях — от 1 млн 400 тысяч рублей. Дороже всего пятилетний японский седан продается в Курской, Иркутской и Пензенской областях — в районе 1 млн 700 тысяч рублей.