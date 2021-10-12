Дожди принесут в Курскую область потепление

Днем синоптики обещают до +17°С и небольшие дожди

В среду, 13 октября в Курской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие дожди. Днем синоптики тоже обещают небольшие, местами умеренные дожди.Ночью прогнозируют от 3°С до 8°С тепла, днем потеплеет до отметки +17°С.