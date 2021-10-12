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В сквере на улице Белгородской Курска установили одну из подаренных тульским губернатором детскую площадку

Напомним, губернатор Тульской области Александр Дюмин ко Дню города подарил Курску две детские игровые площадки
В сквере на улице Белгородской Курска установили одну из подаренных тульским губернатором детскую площадку

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Для первой детской площадки из двух подаренных тульским губернатором в Курске выбрали общественное пространство - сквер на улице Белгородской. Подрядчик завез песок и устанавливает игровой комплекс. 

В самом сквере уложена тротуарная плитка, организовано наружное освещение, установлены лавочки и урны. 

Напомним, губернатор Тульской области Александр Дюмин ко Дню города подарил Курску две детские игровые площадки. В сентябре губернатор Роман Старовойт передал сертификат на приобретение игровых комплексов главе Курска Виктору Карамышеву. 

Вторая площадка должна появиться на улице Комарова.
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