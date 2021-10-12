В сквере на улице Белгородской Курска установили одну из подаренных тульским губернатором детскую площадку
Напомним, губернатор Тульской области Александр Дюмин ко Дню города подарил Курску две детские игровые площадки
В самом сквере уложена тротуарная плитка, организовано наружное освещение, установлены лавочки и урны.
Напомним, губернатор Тульской области Александр Дюмин ко Дню города подарил Курску две детские игровые площадки. В сентябре губернатор Роман Старовойт передал сертификат на приобретение игровых комплексов главе Курска Виктору Карамышеву.
Вторая площадка должна появиться на улице Комарова.