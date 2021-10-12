В сквере на улице Белгородской Курска установили одну из подаренных тульским губернатором детскую площадку

Напомним, губернатор Тульской области Александр Дюмин ко Дню города подарил Курску две детские игровые площадки

Для первой детской площадки из двух подаренных тульским губернатором в Курске выбрали общественное пространство - сквер на улице Белгородской. Подрядчик завез песок и устанавливает игровой комплекс.В самом сквере уложена тротуарная плитка, организовано наружное освещение, установлены лавочки и урны.Напомним, губернатор Тульской области Александр Дюмин ко Дню города подарил Курску две детские игровые площадки. В сентябре губернатор Роман Старовойт передал сертификат на приобретение игровых комплексов главе Курска Виктору Карамышеву.Вторая площадка должна появиться на улице Комарова.