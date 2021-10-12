В Курске «Грибную радугу» оштрафовали за загрязнение воздуха

Россельхознадзор проводит проверку по факту несанкционированного размещения отходов на землях сельхозназначения

В Курске «Грибную радугу» оштрафовали за загрязнение атмосферного воздуха. Предприятию выданы предписания об устранении нарушений в течение 30 календарных дней. Об этом сообщает комитет природных ресурсов Курской области.Местные жители неоднократно обращались с жалобами на неприятный запах в районе предприятия. Сотрудники комитета совместно со специалистами аккредитованной лаборатории отобрали пробы атмосферного воздуха на границах промплощадок предприятия и пробы промышленных выбросов в атмосферу.Сейчас на предприятии идёт монтаж биофильтра. В конце октября его должны ввести в эксплуатацию.Информация по факту несанкционированного размещения отходов ООО «Грибная радуга» на землях сельскохозяйственного назначения направлена в Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. По данному факту проводится проверка.