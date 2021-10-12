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Жители дома, в котором обрушилась плита, отказываются переселяться в общежития

Им предлагают жилье далеко от улицы Сумской, а нового постоянного придется ждать несколько лет
Жители дома, в котором обрушилась плита, отказываются переселяться в общежития

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Дом №13 на улице Сумской обследовали спасатели и пришли к выводу, что его износ составляет около 80%. Риск повторных обрушений очень велик. Дом признали непригодным для проживания. Накануне в администрации Сеймского округа с курянам встретились глава окружной администрации и его заместитель, начальник городского управления по делам ГО и ЧС и председатель комитета ЖКХ. 

Жильцам предложили на время переселиться в жилье из маневренного фонда. Комнаты в общежитиях им готовы предоставить уже сейчас. Семьям с детьми обещают найти жилье поближе к их месту проживания. Один из вариантов - общежитие на Магистральном проезде. Есть общежития на улицах Театральная и Октябрьская. Но все они далеко от Сумской. 

Однако люди не соглашаются на переезд. Власти заставляют курян переселиться в маневренный фонд, а уже потом будет решаться вопрос о выделении постоянного жилья. Это объясняют тем, что дом надо расселить в первоочередном порядке. Выделения нового жилья придется ждать несколько лет. Горожане возмущены сложившейся ситуацией и напомнили, что говорили о состоянии дома еще с 2000-го года, но их никто не слышал.
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