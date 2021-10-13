Курск, Воронеж и Белгород свяжут электричками
Запуск сети пригородных маршрутов планируется приурочить к 80-летию Победы в Курской битве, которое будет отмечаться в 2023 году
Сейчас в Курской области на полигоне Юго-Восточной железной дороги курсируют 17 пригородных поездов по шести маршрутам. С 1 января 2021 года на участках Курск–Ржава и Курск–Белгород заменили два старых подвижных состава на современные. Поезда оснащены системами обеззараживания и кондиционирования воздуха.
На совещании говорили также о дальнейших планах по обновлению подвижного состава и проведению ремонта, необходимого для создания сети пригородных поездов, связывающих Курск, Воронеж и Белгород. Обсуждение проекта продолжится. Для этого создана рабочая группа.