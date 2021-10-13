Курск, Воронеж и Белгород свяжут электричками

Запуск сети пригородных маршрутов планируется приурочить к 80-летию Победы в Курской битве, которое будет отмечаться в 2023 году

Курск и Воронеж свяжут электричками. Запуск сети пригородных маршрутов планируется приурочить к 80-летию Победы в Курской битве, которое будет отмечаться в 2023 году. Основная идея проекта – наладить железнодорожное сообщение между памятными местами и музеями, расположенными в областных и районных центрах, говорят в администрации. Перспективы создания системы пригородных перевозок, связывающих Курск, Воронеж и Белгород, обсудили на совещании, которое провел заместитель губернатора Алексей Дедов.Сейчас в Курской области на полигоне Юго-Восточной железной дороги курсируют 17 пригородных поездов по шести маршрутам. С 1 января 2021 года на участках Курск–Ржава и Курск–Белгород заменили два старых подвижных состава на современные. Поезда оснащены системами обеззараживания и кондиционирования воздуха.На совещании говорили также о дальнейших планах по обновлению подвижного состава и проведению ремонта, необходимого для создания сети пригородных поездов, связывающих Курск, Воронеж и Белгород. Обсуждение проекта продолжится. Для этого создана рабочая группа.