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Курск, Воронеж и Белгород свяжут электричками

Запуск сети пригородных маршрутов планируется приурочить к 80-летию Победы в Курской битве, которое будет отмечаться в 2023 году
Курск, Воронеж и Белгород свяжут электричками

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Курск и Воронеж свяжут электричками. Запуск сети пригородных маршрутов планируется приурочить к 80-летию Победы в Курской битве, которое будет отмечаться в 2023 году. Основная идея проекта – наладить железнодорожное сообщение между памятными местами и музеями, расположенными в областных и районных центрах, говорят в администрации. Перспективы создания системы пригородных перевозок, связывающих Курск, Воронеж и Белгород, обсудили на совещании, которое провел заместитель губернатора Алексей Дедов. 

Сейчас в Курской области на полигоне Юго-Восточной железной дороги курсируют 17 пригородных поездов по шести маршрутам. С 1 января 2021 года на участках Курск–Ржава и Курск–Белгород заменили два старых подвижных состава на современные. Поезда оснащены системами обеззараживания и кондиционирования воздуха. 

На совещании говорили также о дальнейших планах по обновлению подвижного состава и проведению ремонта, необходимого для создания сети пригородных поездов, связывающих Курск, Воронеж и Белгород. Обсуждение проекта продолжится. Для этого создана рабочая группа. 


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