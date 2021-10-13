Оставшись один буквально на несколько минут, ребенок игрался зажигалкой и поджег полотенце на диване в своей комнате

В Курской области 6-летний ребенок чуть не сжег квартиру. ЧП произошло в одной из многоэтажек в поселке Кшенский Советского района.Как выяснилось, оставшись один буквально на несколько минут, ребенок игрался зажигалкой и поджег полотенце на диване в своей комнате. К счастью, мальчик сразу сообщил о пожаре взрослым. Несмотря на то, что пламя оперативно потушили, огонь практически уничтожил комнату и повредил вещи. Материальный ущерб, нанесенный пожаром, устанавливается. В ликвидации пожара принимали участие добровольная пожарная команда Кшенского ХПП и огнеборцы пожарной части Советского района.В региональном МЧС отмечают, что в этом году в Курской области по причине детской шалости зарегистрированы 13 пожаров.