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В Курской области 6-летний ребенок чуть не сжег квартиру

Оставшись один буквально на несколько минут, ребенок игрался зажигалкой и поджег полотенце на диване в своей комнате
В Курской области 6-летний ребенок чуть не сжег квартиру

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В Курской области 6-летний ребенок чуть не сжег квартиру. ЧП произошло в одной из многоэтажек в поселке Кшенский Советского района.

Как выяснилось, оставшись один буквально на несколько минут, ребенок игрался зажигалкой и поджег полотенце на диване в своей комнате. К счастью, мальчик сразу сообщил о пожаре взрослым. Несмотря на то, что пламя оперативно потушили, огонь практически уничтожил комнату и повредил вещи. Материальный ущерб, нанесенный пожаром, устанавливается. В ликвидации пожара принимали участие добровольная пожарная команда Кшенского ХПП и огнеборцы пожарной части Советского района.

В региональном МЧС отмечают, что в этом году в Курской области по причине детской шалости зарегистрированы 13 пожаров. 
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