В Курской области спасатели скрыли заклинивший замок в доме, где находились двое детей
Мать вышла во двор на несколько минут, а вернувшись не смогла открыть дверь
Самостоятельно открыть дверь у нее не получалось. На помощь оперативно прибыли спасатели местной пожарной части.
Как выяснилось, заела личинка замка. В течение 10-15 минут спасатели пытались ее открыть, и к счастью, у них это получилось. Все это время мать разговаривала с детьми через дверь, чтобы они не испугались.
По словам спасателей, сообщения с подобными просьбами – не редкость. Приходилось и двери вскрывать, и пробираться в квартиру через балкон.