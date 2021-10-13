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В Курской области спасатели скрыли заклинивший замок в доме, где находились двое детей

Мать вышла во двор на несколько минут, а вернувшись не смогла открыть дверь 
В Курской области спасатели скрыли заклинивший замок в доме, где находились двое детей

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Сегодня в службу спасения Фатежского района поступило сообщение от жительницы поселка Чермашной. Женщина рассказала, что вышла на несколько минут во двор, закрыв дверь частного дома, где остались дети двух и десяти лет.
 
Самостоятельно открыть дверь у нее не получалось. На помощь оперативно прибыли спасатели местной пожарной части. 

Как выяснилось, заела личинка замка. В течение 10-15 минут спасатели пытались ее открыть, и к счастью, у них это получилось. Все это время мать разговаривала с детьми через дверь, чтобы они не испугались. 

По словам спасателей, сообщения с подобными просьбами – не редкость. Приходилось и двери вскрывать, и пробираться  в квартиру через балкон.
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