Лента новостей / В регионе Вчера, 18:05 В Курской области завтра прогнозируют сильные дожди и порывистый ветер Днем синоптики обещают до 13°С тепла Читайте также На выходных в Курской области прогнозируют сильные дожди и порывистый ветер В Курской области прогнозируют дожди и заморозки В четверг, 14 октября в Курской области прогнозируют дожди, местами сильные. Порывы ветра будут достигать 17 м/с.Ночью ожидается незначительное потепление - от +5°С до +10ºС. Днем синоптики обещают до 13°С тепла. +0 -0