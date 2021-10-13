В Курской области завтра прогнозируют сильные дожди и порывистый ветер

Днем синоптики обещают до 13°С тепла

В четверг, 14 октября в Курской области прогнозируют дожди, местами сильные. Порывы ветра будут достигать 17 м/с.Ночью ожидается незначительное потепление - от +5°С до +10ºС. Днем синоптики обещают до 13°С тепла.