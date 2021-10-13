Разрушающийся дом №13 на улице Сумской в Курске обследуют специалисты «Стройконсалтинг плюс»

В течение 10 дней эксперты представят в комитет ЖКХ документы, на основании которых межведомственная комиссия примет решение об аварийности дома

Городской комитет ЖКХ заключил муниципальный контракт с ООО «Стройконсалтинг плюс» на проведение экспертизы технического состояния конструкций дома №13 на улице Сумской в Курске. Там, напомним, в воскресенье обрушилась плита. Спасатели обследовали строение с использованием комплекса «Струна – М», которое показало 80% износа конструкций дома. Однако такого обследования недостаточно для соблюдения процедуры признания дома аварийным - потребуется экспертная оценка специализированной организации.Специалисты уже приступили к работе. Они обследуют объект и в течение 10 дней представят в комитет ЖКХ документы, на основании которых межведомственная комиссия примет решение об аварийности дома.Высокая степень износа конструкций дома позволяет его переселить в первоочередном порядке. Однако в настоящее время таких домов в областном центре уже три.- Мы полагаем, что по дому №13 на улице Сумской эксперты представят именно такое заключение и он будет включен в перечень первоочередных для расселения, - объяснила заместитель главы городской администрации, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Ольга Гранкина. - Сейчас в городе есть три дома, жильцы которых нуждаются в первоочередном переселении. Дом на улице Сумской будет четвертым. С учетом соблюдения всех юридических процедур и покупки квартир, процесс расселения займет порядка двух лет.С каждым жителем дома администрация города обещает работать индивидуально, специалистам управления по учету и распределения жилья поручено вместе с жильцами осмотреть все имеющиеся в наличии помещения маневренного фонда и подобрать подходящие. Подчеркивается, что семьям с детьми постараются предоставить жилые помещения поближе к нынешнему месту проживания, чтобы по-прежнему было удобно водить детей в школы и детсады.