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Курские наркополицейские подсчитали и уничтожили опасный «урожай»

Пять с половиной килограммов наркотических веществ различного происхождения – таков итог завершенной операции «Мак-2021»
Курские наркополицейские подсчитали и уничтожили опасный «урожай»

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Пять с половиной килограммов наркотических веществ различного происхождения – таков итог завершенной операции «Мак-2021», передает телеканал ТАКТ.

Полицейские возбудили 36 уголовных дел, и составили 77 административных протоколов.

Стражи порядка смогли обнаружить и ликвидировать 18 очагов дикорастущей наркосодержащей флоры. Площадь подобных плантаций, в общем, составила 297 кв.м.

В течение трёх этапов операции полицейскими уничтожено 122 подобных растительных очага.



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