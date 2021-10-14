Курские наркополицейские подсчитали и уничтожили опасный «урожай»

ТАКТ.Пять с половиной килограммов наркотических веществ различного происхождения – таков итог завершенной операции «Мак-2021», передает телеканал
Полицейские возбудили 36 уголовных дел, и составили 77 административных протоколов.
Стражи порядка смогли обнаружить и ликвидировать 18 очагов дикорастущей наркосодержащей флоры. Площадь подобных плантаций, в общем, составила 297 кв.м.
В течение трёх этапов операции полицейскими уничтожено 122 подобных растительных очага.
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Пять с половиной килограммов наркотических веществ различного происхождения – таков итог завершенной операции «Мак-2021»