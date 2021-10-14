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В курских закромах намолочено более 3,7 млн тонн зерна

В областном комитете АПК отмечают, что валовые сборы основных сельскохозяйственных культур в этом году ниже
В курских закромах намолочено более 3,7 млн тонн зерна

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В курских закромах намолочено более 3,7 млн тонн зерна. Уборочная страда в Курской области продолжается. Обмолочено треть площадей кукурузы на зерно, 81% сои, 76% подсолнечника, убрано 62% сахарной свеклы.

Активно идет уборка кукурузы. По оперативным данным, намолочено свыше 437 тыс. тонн зерна кукурузы. По прогнозам, после завершения обмолота кукурузы общий валовой сбор зерна будет в пределах 5 млн тонн.

Продолжается уборка сахарной свеклы. Накопано уже более 2 млн тонн свеклокорней. В целом валовой сбор прогнозируется в объеме 3,5 млн тонн.

Производство масличных культур прогнозируется на уровне прошлого года - в пределах 1 млн тонн, в том числе валовой сбор сои составит порядка 500 тыс.тонн, подсолнечника - 370 тыс. тонн, озимого и ярового рапса собрано 97 тыс. тонн.
 
В областном комитете АПК отмечают, что валовые сборы основных сельскохозяйственных культур в этом году ниже, однако наш регион достойно выглядит среди других субъектов страны. Из урожая этого года обеспечат все внутриобластные потребности в основных видах растениеводческой продукции, кроме того, часть продукции поставят в другие регионы. 

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