В Курске за 12 дней проверили 147 магазинов и оштрафовали 18 нарушителей масочного режима

Накануне сотрудники городского комитета экономического развития и управления по делам ГО и ЧС провели рейд по соблюдению масочного режима в магазинах на проспекте Дериглазова

Накануне сотрудники городского комитета экономического развития и управления по делам ГО и ЧС провели рейд по соблюдению масочного режима в магазинах на проспекте Дериглазова.





Так, в магазине «Магнит» и сотрудники, и покупатели были в масках. В соседней торговой точке тоже весь персонал был в масках. А в «Пятерочке» кассиру за нарушение масочного режима выписали уведомление о необходимости явиться в городское управление по делам ГО и ЧС для составления протокола об административном правонарушении.





За последние 12 дней в Курске проверили 147 предприятий потребительской сферы и выдано 18 уведомлений о составлении административных протоколов.