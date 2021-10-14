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В Курске за 12 дней проверили 147 магазинов и оштрафовали 18 нарушителей масочного режима

Накануне сотрудники городского комитета экономического развития и управления по делам ГО и ЧС провели рейд по соблюдению масочного режима в магазинах на проспекте Дериглазова

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Накануне сотрудники городского комитета экономического развития и управления по делам ГО и ЧС провели рейд по соблюдению масочного режима в магазинах на проспекте Дериглазова. 

Так, в магазине «Магнит» и сотрудники, и покупатели были в масках. В соседней торговой точке тоже весь персонал был в масках. А в «Пятерочке» кассиру за нарушение масочного режима выписали уведомление о необходимости явиться в городское управление по делам ГО и ЧС для составления протокола об административном правонарушении. 

За последние 12 дней в Курске проверили 147 предприятий потребительской сферы и выдано 18 уведомлений о составлении административных протоколов.
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