Сегодня в столкновении «Жигулей» с фурой на трассе в Курской области погибли два человека

Еще двое госпитализированы с травмами

Сегодня, 14 октября одиннадцатом часу на автодороге «М-2 Крым» в Фатежском районае Курской области столкнулись «Жигули» и грузовик.По предварительным данным ГИБДД, 49-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21074», двигаясь со стороны села Верхний Любаж, при повороте налево, в сторону села Игино, на 464 км не предоставил преимущество в движении фуре DAF CF, за рулем которой был 36-летний шофер. Произошло столкновение, в результате которого на месте аварии погибли два человека. Это пассажиры легковушки: 53-летний мужчина и 52-летняя женщина. Еще двое - водитель «ВАЗа» и 49-летняя пассажирка - ранены. С травмами их госпитализировали. Полиция выясняет обстоятельства этого ДТП.