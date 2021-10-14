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Курское «Динамо» с перевесом всего в два очка обыграло турецкий «Галатасарай» в матче Евролиги

Встреча группы В состоялась в Курске и закончилась со счетом 78:76 в пользу хозяек паркета
Курское «Динамо» с перевесом всего в два очка обыграло турецкий «Галатасарай» в матче Евролиги

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Курское «Динамо» с перевесом всего в два очка обыграло турецкий «Галатасарай» в матче второго тура группового этапа женской баскетбольной Евролиги. Встреча группы В состоялась в Курске и закончилась со счетом 78:76 в пользу хозяек паркета. 

В составе победительниц Наташа Хавард оформила дабл-дабл (17 очков и 11 подборов), по 15 очков в активе Юлии Козик и Эпифанни Принс. 

«Динамо», одержавшее две победы в двух матчах Евролиги, 20 октября сыграет на выезде с французским клубом «Ланды». До этого, 17-го числа, курская команда сыграет с «Енисеем» в Красноярске в рамках Премьер-лиги.


ФОТО - ЖБК «ДИНАМО» КУРСК
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