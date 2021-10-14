«Квадра» отрапортовала о подключении всех жилых домов Курска к системе теплоснабжения
Ремонтные работы на теплосетях, влияющие на подачу отопления, теплоэнергетики обещают завершить 15 октября
Ремонтные работы на теплосетях, влияющие на подачу отопления, теплоэнергетики обещают завершить 15 октября. В этот день после капремонта введут в эксплуатацию вторую тепломагистраль ТЭЦ-1. Это позволит улучшить режимы подачи тепла в микрорайоне КЗТЗ, на улицах Дружининской, Щепкина, Белинского, Чумаковской и Красной Армии.