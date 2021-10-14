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«Квадра» отрапортовала о подключении всех жилых домов Курска к системе теплоснабжения

Ремонтные работы на теплосетях, влияющие на подачу отопления, теплоэнергетики обещают завершить 15 октября

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«Квадра» отрапортовала, что подключила все жилые дома Курска к системе теплоснабжения. Но по ряду адресов жилищные организации все еще  продолжают пусконаладочные работы местных систем отопления. 

Ремонтные работы на теплосетях, влияющие на подачу отопления, теплоэнергетики обещают завершить 15 октября. В этот день после капремонта введут в эксплуатацию вторую тепломагистраль ТЭЦ-1. Это позволит улучшить режимы подачи тепла в микрорайоне КЗТЗ, на улицах Дружининской, Щепкина, Белинского, Чумаковской и Красной Армии.
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