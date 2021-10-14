На пожаре в центре Курска огнеборцы спасли 18 человек

В другой многоэтажке горел мусор - эвакуировали 15 жильцов

За минувшие сутки в Курской области произошли 13 пожаров. Силами пожарно-спасательных подразделений спасены 19 человек и еще 15 - эвакуированы.Так, по данным регионального МЧС, поздно ночью 14 октября, примерно около трех часов пожар вспыхнул в квартире на 4-м этаже многоэтажки на улице Ямской областного центра. На месте работало четыре звена газодымозащитников, пожарные спасли 18 человек, их вывели из задымленных помещений в специальных устройствах. Вероятной причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем хозяином квартиры.Практически через два часа, около пяти утра пожарно-спасательные подразделения выехали на происшествие на улице Сумской. В многоквартирном доме на первом этаже на лестничной клетке горел мусор. И хотя площадь пожара была небольшой – всего половина квадратного метра – чтобы исключить риск для жизни и здоровья людей, спасатели эвакуировали 15 жильцов.К счастью, на этих пожарах никто не пострадал.