В Щиграх запустили новую модульную котельную

Она обеспечивает теплом центральную часть города

В Щиграх на улице Красной накануне запустили новую модульную котельную. Мощность новой транспортабельной котельной установки – 5,4 МВт. Она обеспечивает теплом центральную часть города.Отмечается, что к 8 часам утра сегодня ко всем 26 многоквартирным домам и 11 соцобъектам тепло доставлено, в том числе школе и двум детским садам. Если батареи остаются холодными, необходимо обратиться в управляющую компанию ООО "ЩУК ЖКХ" по телефонам 8(47145)4-21-2 (с 8.00 до 17.00); 8(47145)4-12-20 и 8-951-318-27-76 (с 17.00), чтобы специалисты развоздушили систему отопления.Уточняется, что в пусконаладочном режиме могут происходить какие-либо сбои, в этот период до введения котельной в эксплуатацию идет настройка работы всей системы теплоснабжения.Котельная состоит из пяти утепленных блок-модулей, оснащенных котлами, горелками, теплонасосами, щитами автоматики и другим тепломеханическим и газовым оборудованием. Объект построен по программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области». На эти цели из регионального бюджета выделено более 45 млн рублей.