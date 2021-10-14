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В Щиграх запустили новую модульную котельную

Она обеспечивает теплом центральную часть города
В Щиграх запустили новую модульную котельную

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В Щиграх на улице Красной накануне запустили новую модульную котельную. Мощность новой транспортабельной котельной установки – 5,4 МВт. Она обеспечивает теплом центральную часть города. 

Отмечается, что к 8 часам утра сегодня ко всем 26 многоквартирным домам и 11 соцобъектам тепло доставлено,  в том числе школе и двум детским садам. Если батареи остаются холодными, необходимо обратиться в управляющую компанию ООО "ЩУК ЖКХ" по телефонам 8(47145)4-21-2 (с 8.00 до 17.00); 8(47145)4-12-20 и 8-951-318-27-76 (с 17.00), чтобы специалисты развоздушили систему отопления. 

Уточняется, что в пусконаладочном режиме могут происходить какие-либо сбои, в этот период до введения котельной в эксплуатацию идет настройка работы всей системы теплоснабжения.  

Котельная состоит из пяти утепленных блок-модулей, оснащенных котлами, горелками, теплонасосами, щитами автоматики и другим тепломеханическим и газовым оборудованием. Объект построен по программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области». На эти цели из регионального бюджета выделено более 45 млн рублей.

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