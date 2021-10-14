В Курске хотят ввести QR-коды для входа в торговые центры и непродовольственные магазины

Главный санитарный врач по Курской области Олег Климушин назвал это мягким локдауном

Главный санитарный врач по Курской области Олег Климушин предложил ввести мягкий локдаун, чтобы не вводить жесткий. Что это значит: действующие коронавирусные ограничения Роспотребнадзор предлагает продлить до 8 ноября. Сейчас закрыты развлекательные заведения, на культурных мероприятиях ограничено количество зрителей, спортивные и вовсе проводятся при пустых трибунах, а фудкорты работают только на вынос.Для посещения общепита, культурных мероприятий и фитнес-центров введены QR-коды. Роспотребнадзор на этом не останавливается и предлагает разрешить вход в торговые центры и магазины, которые торгуют непродовольственными товарами, только по QR-кодам, по бумажным сертификатам о вакцинации или по справке о перенесенном ковиде. Исключение — продовольственные магазины, зоомагазины и аптеки.Для тех, кому не посчастливилось заболеть коронавирусом, с 26 октября заработает мобильное приложение. Оно будет отслеживать состояние пациентов, которые лечатся дома, и контролировать, как они соблюдают карантин. Приложение должен будет скачать каждый заболевший.Тех, у кого нет смартфона, будут посещать врачи и полицейские.