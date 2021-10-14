В Курске хотят ввести QR-коды для входа в торговые центры и непродовольственные магазины
Главный санитарный врач по Курской области Олег Климушин назвал это мягким локдауном
Для посещения общепита, культурных мероприятий и фитнес-центров введены QR-коды. Роспотребнадзор на этом не останавливается и предлагает разрешить вход в торговые центры и магазины, которые торгуют непродовольственными товарами, только по QR-кодам, по бумажным сертификатам о вакцинации или по справке о перенесенном ковиде. Исключение — продовольственные магазины, зоомагазины и аптеки.
Для тех, кому не посчастливилось заболеть коронавирусом, с 26 октября заработает мобильное приложение. Оно будет отслеживать состояние пациентов, которые лечатся дома, и контролировать, как они соблюдают карантин. Приложение должен будет скачать каждый заболевший.
Тех, у кого нет смартфона, будут посещать врачи и полицейские.