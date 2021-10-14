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В Курске хотят ввести QR-коды для входа в торговые центры и непродовольственные магазины

Главный санитарный врач по Курской области Олег Климушин назвал это мягким локдауном
В Курске хотят ввести QR-коды для входа в торговые центры и непродовольственные магазины

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Главный санитарный врач по Курской области Олег Климушин предложил ввести мягкий локдаун, чтобы не вводить жесткий. Что это значит: действующие коронавирусные ограничения Роспотребнадзор предлагает продлить до 8 ноября. Сейчас закрыты развлекательные заведения, на культурных мероприятиях ограничено количество зрителей, спортивные и вовсе проводятся при пустых трибунах, а фудкорты работают только на вынос.

Для посещения общепита, культурных мероприятий и фитнес-центров введены QR-коды.  Роспотребнадзор на этом не останавливается и предлагает разрешить вход в торговые центры и магазины, которые торгуют непродовольственными товарами, только по QR-кодам, по бумажным сертификатам о вакцинации или по справке о перенесенном ковиде. Исключение — продовольственные магазины, зоомагазины и аптеки.

Для тех, кому не посчастливилось заболеть коронавирусом, с 26 октября заработает мобильное приложение. Оно будет отслеживать состояние пациентов, которые лечатся дома, и контролировать, как они соблюдают карантин. Приложение должен будет скачать каждый заболевший. 

Тех, у кого нет смартфона, будут посещать врачи и полицейские.
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