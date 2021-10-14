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Лента новостей / В регионе

В Курске полицейского из отдела по борьбе с коррупцией судят за взятку

Из органов внутренних дел его уволили по отрицательным основаниям
В Курске полицейского из отдела по борьбе с коррупцией судят за взятку

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В Курске полицейского из отдела по борьбе с коррупцией судят за взятку. Как рассказали в Следственном комитете, в сентябре прошлого года оперуполномоченный узнал о наличии возбужденного уголовного дела в отношении одной из местных организаций по факту неуплаты налогов. 

Страж правопорядка добыл информацию о якобы возможной причастности работника этой фирмы, действующего на основании доверенности, к мошенничеству. 

В ходе очередной встречи, полицейский сообщил ему, что знает еще об одном уголовном деле, расследуемым следственными органами по факты неуплаты налогов организацией, и потребовал от собеседника передать ему взятку - полмиллиона рублей. В обмен на эти деньги он обещал прикрыть дело. 

Мужчина отказался передать взятку и обратился с заявлением в правоохранительные органы. В региональном УМВД уточняют, что сотрудника задержали оперативники оперативно-разыскной части собственной безопасности. Из органов внутренних дел его уволили по отрицательным основаниям сразу же после задержания. Теперь судьбу уже бывшего сотрудника полиции решит суд. 

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