Из органов внутренних дел его уволили по отрицательным основаниям

В Курске полицейского из отдела по борьбе с коррупцией судят за взятку. Как рассказали в Следственном комитете, в сентябре прошлого года оперуполномоченный узнал о наличии возбужденного уголовного дела в отношении одной из местных организаций по факту неуплаты налогов.Страж правопорядка добыл информацию о якобы возможной причастности работника этой фирмы, действующего на основании доверенности, к мошенничеству.В ходе очередной встречи, полицейский сообщил ему, что знает еще об одном уголовном деле, расследуемым следственными органами по факты неуплаты налогов организацией, и потребовал от собеседника передать ему взятку - полмиллиона рублей. В обмен на эти деньги он обещал прикрыть дело.Мужчина отказался передать взятку и обратился с заявлением в правоохранительные органы. В региональном УМВД уточняют, что сотрудника задержали оперативники оперативно-разыскной части собственной безопасности. Из органов внутренних дел его уволили по отрицательным основаниям сразу же после задержания. Теперь судьбу уже бывшего сотрудника полиции решит суд.