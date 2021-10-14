На следующей неделе в Курске будут отключать свет на 23-х улицах

С 18 по 22 октября отключения запланированы в трех округах

На следующей неделе вновь намечены плановые работы в курских электросетях. Поэтому курянам придется потерпеть некоторые неудобства, связанные с временным отключением электроэнергии.Так с 18 по 22 октября отключения запланированы в трех округах по следующим улицам:ул. Тракторная,ул. Сумская 5,ул. Энгельса 105,ул. Моковская 2,2а,2б,2в,2г,ПЛК 55, 57а, 59а,ул. Широкая 1, 3, 5, 8,1-й Ольховский переулок 3, 5, 7,2-й Ольховский переулок 30,ул. 3-я Гуторовская 29-37, 18-32,ул. 4-я Гуторовская 1-43, 6-38,ул. Гуторовская 55А, 55Б,ул. 2-4-я Кислинские,ул. 2-я Степная,2-6-е Степные переулки.без света останутся жители улиц Союзная 57, 57А, 57Б, 59, 59А, 61А и Республиканская 48 толькоотключать свет будут только на улице Братская.