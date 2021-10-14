На следующей неделе в Курске будут отключать свет на 23-х улицах
С 18 по 22 октября отключения запланированы в трех округах
Так с 18 по 22 октября отключения запланированы в трех округах по следующим улицам:
В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:
С 18 по 22 октября с 9-00 до 15-30:
ул. Тракторная,
ул. Сумская 5,
ул. Энгельса 105,
ул. Моковская 2,2а,2б,2в,2г,
ПЛК 55, 57а, 59а,
ул. Широкая 1, 3, 5, 8,
1-й Ольховский переулок 3, 5, 7,
2-й Ольховский переулок 30,
ул. 3-я Гуторовская 29-37, 18-32,
ул. 4-я Гуторовская 1-43, 6-38,
ул. Гуторовская 55А, 55Б,
ул. 2-4-я Кислинские,
ул. 2-я Степная,
2-6-е Степные переулки.
Телефон для справок: 32-32-15.
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ без света останутся жители улиц Союзная 57, 57А, 57Б, 59, 59А, 61А и Республиканская 48 только 21 октября с 13-30 до 16-00.
Телефон для справок: 26-32-10.
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:
С 18 по 20 октября с 9-00 до 16-00 отключать свет будут только на улице Братская.
Телефон для справок: 32-40-89.