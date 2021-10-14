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В курских ковидариях дополнительно развернули 128 коек

В том числе 9 реанимационных
В курских ковидариях дополнительно развернули 128 коек

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В девяти ковидных стационарах Курской области развернули 128 дополнительных коек, в том числе 9 реанимационных. Еще 34 койки оборудовано для долечивания пациентов, на них переводят идущих на поправку людей, состояние которых не вызывает серьёзных опасений.

Всего в Курской области помощь пациентам с коронавирусом оказывают в 11-ти больницах, в них действуют 2162 койки, из них 1776 с кислородом.Это максимальное количество развёрнутых в регионе коек для лечения коронавируса с начала пандемии. Как отметил замгубернатора Андрей Белостоцкий нкакнуне на заседании оперштаба, почти все койки заняты, свободными остались лишь 50 коек с кислородом. Для тяжелых больных во всех ковидных стационарах региона свободны лишь две реанимационных койки. Но это было бы еще полбеды - из строя часто выходят датчики мониторов. Андрей Белостоцкий попросил направить дополнительное финансирование на закупку оборудования.

В региональной администрации отмечают, что маршрутизация пациентов между стационарами проводится в соответствии со стандартами лечения коронавируса.
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