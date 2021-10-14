Куряне просят власти проверить цены в продуктовых магазинах

Особенно много претензий у жителей районов, где большинство магазинов - мелкие торговые точки местных ИП

В Курске растет количество заболевших коронавирусом и власти ежедневно мониторят соблюдение масочного режима в магазинах и торговых центрах. Ежедневно они сообщают сколько проверили заведений и сколько выписали штрафов. Например, накануне в Железнодорожном округе ревизоры проверили 18 торговых точек и предприятий обслуживания, выписали два протокола. В Сеймском округе рабочие группы проинспектировали 23 предприятия потребсферы. Нарушения допустили сотрудники магазина на улице Менделеева, салона красоты и магазина на проспекте Кулакова.Однако куряне бьют тревогу - лучше бы власти проводили рейды по ценам в продуктовых магазинах. И речь не о каких-нибудь деликатесах - больше всего жителей региона волную цены на самые необходимые продукты: сахар, масло, курицу и т. д.. Особенно много претензий у жителей районов, где большинство магазинов - мелкие торговые точки местных ИП, которые взвинчивают наценки в несколько раз.