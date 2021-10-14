Куряне просят власти проверить цены в продуктовых магазинах
Особенно много претензий у жителей районов, где большинство магазинов - мелкие торговые точки местных ИП
Однако куряне бьют тревогу - лучше бы власти проводили рейды по ценам в продуктовых магазинах. И речь не о каких-нибудь деликатесах - больше всего жителей региона волную цены на самые необходимые продукты: сахар, масло, курицу и т. д.. Особенно много претензий у жителей районов, где большинство магазинов - мелкие торговые точки местных ИП, которые взвинчивают наценки в несколько раз.