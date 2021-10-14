В Курской области организациям-нарушителям ковидных ограничений грозят миллионные штрафы

Или приостановление деятельности на три месяца

На заседании оперштаба, которое прошло накануне, директор юридического департамента администрации Курской области Наталья Суходольская рассказала о штрафах, которые действуют в регионе за нарушение ковидных ограничений.Так, для гражданину за нарушение предписаний властей придется заплатить от одной до 30 тысяч рублей. Для должностных лиц штрафы составляют от 10 до 50 тысяч, для предпринимателей — от 30 до 50, а для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей. Это суммы штрафов за нарушение, овершенное один раз.При повторном нарушении суммы увеличиваются в разы. В частности, для граждан штраф составит уже от 15 до 50 тысяч рублей. Для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч, либо их могут дисквалифицировать на 1 — 3 года. Для предпринимателей и юрлиц штрафы составят от 500 тысяч до миллиона рублей. Также их могут наказать приостановлением деятельности на срок до 90 суток.Составлять протоколы могут полицейские, росгвардейцы, должностные лица органов ведомственной охраны и сотрудники МЧС. Таким правом наделены также руководители созданных при местных администрациях органов, специально уполномоченных на решение задач защиты населения от чрезвычайных ситуаций, и руководители аварийно-спасательных служб, созданных органами местного самоуправления, а также их заместители.