Курских водителей на выходных проверят на трезвость

Очередные рейды пройдут на этих выходных в районах области

Курская Госавтоинспекция продолжает проводить сплошные проверки водителей на трезвость. Очередные рейды пройдут на этих выходных в районах области.Напомним, за пьяную езду грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на 1,5 - 2 года. За повторную поездку в нетрезвом состоянии наступает уже уголовная ответственность.Курян призывают не оставаться равнодушными к проблеме и сообщать о неадекватных водителях. Телефон дежурной части УМВД России по Курской области – 02, с мобильного телефона – 102. Телефоны дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области (4712) 36-70-01 и 36-70-02.Добавим, что по итогам рейдов, прошедших на минувших выходных, инспекторы задержали 25 пьяных водителей, кроме этого 9 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, ещё столько же задержаны за повторное нарушение.