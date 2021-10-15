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Лента новостей / В регионе

В Курске расчищать снег на дорогах будут 100 единиц техники

Еще 453 погрузчика и трактора будут работать на автодорогах регионального и межмуниципального значения
В Курске расчищать снег на дорогах будут 100 единиц техники

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Губернатор и мэр проверили готовность специализированной техники к зиме. Как подчеркнул Виктор Карамышев, к работе в зимний период готовы. Для этого есть все: и силы, и средства, и опыт.

Уборку Курска обеспечат две подрядные организации – ООО «Благоустройство» и ООО «Интеграл-Строй». Для очистки улиц привлекут более 100 единиц техники, 9 из них приобретены в этом году. Заготовлено 20 тыс. м³ пескосоляной смеси, на очереди – еще 3 тыс. м³. Закуплено 240 т реагентов из необходимых 380 т. Для складирования снега подготовлены 8 площадок.

Зимнее содержание автодорог регионального и межмуниципального значения будут вести 453 единицы дорожно-эксплуатационной техники – от погрузчиков до тракторов. Ведется заготовка пескосоляной смеси – необходимо около 200 тыс. тонн. На дороги федерального значения выйдут 103 спецмашины

В этом году будут предъявляться повышенные требования к зимнему содержанию дорог, работа должна вестись в четком взаимодействии со всеми структурами. Для этого будет использована система Глонасс для мониторинга машин, находящихся на линии, а также видеофиксация.

В администрации отмечают, что улично-дорожная сеть Курска составляет 990 дорог протяженностью 704 км, в том числе 810 дорог с твердым покрытием протяженностью 609 км. На ее содержание выделили 391 миллион 73 тысяч 789 рублей.

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