В Курске за две недели регулярных рейдов составили 8 протоколов на пассажиров общественного транспорта за нарушение масочного режима
Только сегодня выписали 5 протоколов, один из них - на водителя
Только сегодня выписали 5 протоколов, один из них - на водителя. Ещё два уведомления о возбуждении дела об административном правонарушении получат перевозчики за то, что водители работали без масок. Двух пассажиров без масок высадили из автобуса для проведения разъяснительной работы и предупреждения.
С 1 октября количество рабочих групп и проверок увеличено.
Мы были достаточно лояльными к гражданам и делали акцент на разъяснение необходимости пользоваться в транспорте масками, – пояснил директор департамента транспорта Григорий Богачев.