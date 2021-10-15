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В Курске за две недели регулярных рейдов составили 8 протоколов на пассажиров общественного транспорта за нарушение масочного режима

Только сегодня выписали 5 протоколов, один из них - на водителя
В Курске за две недели регулярных рейдов составили 8 протоколов на пассажиров общественного транспорта за нарушение масочного режима

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В Курске за две недели регулярных рейдов по соблюдению масочного режима в общественном транспорте рабочие группы составили 8 протоколов об административной ответственности на пассажиров, а перевозчикам выдали 3 уведомления о необходимости явиться для составления протоколов.

Только сегодня выписали 5 протоколов, один из них - на водителя. Ещё два уведомления о возбуждении дела об административном правонарушении получат перевозчики за то, что водители работали без масок. Двух пассажиров без масок высадили из автобуса для проведения разъяснительной работы и предупреждения.

С 1 октября количество рабочих групп и проверок увеличено. 

Мы были достаточно лояльными к гражданам и делали акцент на разъяснение необходимости пользоваться в транспорте масками, – пояснил директор департамента транспорта Григорий Богачев. 

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