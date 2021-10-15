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Жители курского села требуют перенести производство комбикормового завода из центра на окраину

Специалисты Росприроднадзора и Роспотребнадзора проведут необходимые замеры концентрации загрязняющих веществ в воздухе и уровня шума
Жители курского села требуют перенести производство комбикормового завода из центра на окраину

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Жители села Гирьи в Беловском районе Курской области требуют перенести производство комбикормового завода из центра села на окраину. По словам селян, на протяжении 6 лет они испытывают неудобства из-за производства – во время работы зерносушилки образуется шелуха, которая оседает далеко за пределами предприятия. На место выехали заместитель губернатора Сергей Стародубцев и инспекторы Росприроднадзора и Роспотребнадзора.    

Строительство комбикормового цеха и линии обработки зерна в селе Гирьи началось в 2011 году, тогда же и получено разрешение на строительство. Проектная документация объекта содержит разделы по охране окружающей среды и прошла необходимую экспертизу. После завершения строительства ООО «Псёльское» получило заключение о соответствии со всеми нормами, отмечают в областной администрации. 

Однако местных жителей это не устраивает - сейчас завод соседствует с жилыми домами, детским садом и школой. Замгубернатора, выслушав селян, прошел вместе с ними по детской площадке, дворам жилых домов и убедился в наличии шелухи. Жалобы жителей села Гирьи переданы в уполномоченные органы. Специалисты Росприроднадзора и Роспотребнадзора проведут необходимые замеры концентрации загрязняющих веществ в воздухе и уровня шума. Но так как сейчас производство остановлено, проверку проведут позже и без предупреждения. 

Результаты проверки Сергей Стародубцев пообещал предоставить инициативной группе жителей.
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