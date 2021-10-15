Жители курского села требуют перенести производство комбикормового завода из центра на окраину

Специалисты Росприроднадзора и Роспотребнадзора проведут необходимые замеры концентрации загрязняющих веществ в воздухе и уровня шума

Жители села Гирьи в Беловском районе Курской области требуют перенести производство комбикормового завода из центра села на окраину. По словам селян, на протяжении 6 лет они испытывают неудобства из-за производства – во время работы зерносушилки образуется шелуха, которая оседает далеко за пределами предприятия. На место выехали заместитель губернатора Сергей Стародубцев и инспекторы Росприроднадзора и Роспотребнадзора.Строительство комбикормового цеха и линии обработки зерна в селе Гирьи началось в 2011 году, тогда же и получено разрешение на строительство. Проектная документация объекта содержит разделы по охране окружающей среды и прошла необходимую экспертизу. После завершения строительства ООО «Псёльское» получило заключение о соответствии со всеми нормами, отмечают в областной администрации.Однако местных жителей это не устраивает - сейчас завод соседствует с жилыми домами, детским садом и школой. Замгубернатора, выслушав селян, прошел вместе с ними по детской площадке, дворам жилых домов и убедился в наличии шелухи. Жалобы жителей села Гирьи переданы в уполномоченные органы. Специалисты Росприроднадзора и Роспотребнадзора проведут необходимые замеры концентрации загрязняющих веществ в воздухе и уровня шума. Но так как сейчас производство остановлено, проверку проведут позже и без предупреждения.Результаты проверки Сергей Стародубцев пообещал предоставить инициативной группе жителей.