Курская область заняла 34-ое место в рейтинге финансового благополучия регионов России

ТАКТ, Курская область опустилась в данном рейтинге на 4 позиции вниз, по сравнению с 2019-м годом. Как показал наш опрос, жители региона остро ощущают это на себе. Более того, по мнению многих курян, область занимает незаслуженно высокое место.По данным информационного агентства РИА Новости, Курская область заняла 34-ое место в рейтинге финансового благополучия среди 85-ти регионов России. При его составлении учитывались такие показатели, как отношение доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов в банках на одного жителя, доля населения с доходами ниже регионального прожиточного минимума, а также доля семей, которые приобрели квартиру в ипотеку. Как отмечает телеканал
- Я думаю, нет. – Почему? – Во-первых, у нас ещё пенсии есть по 8 тысяч. Я сам пенсионер. И поэтому не могу сказать, что это рейтинг такой. Люди живут практически на прожиточном минимуме, а цены растут каждый день. Если вчера был один продукт 3 рубля, сегодня он уже 5. Какое может быть благополучие? Я считаю, что нет.
- Хуже, судя по ценам. В 2019-м году цены меньше были, особенно на продукты питания. Подсолнечное масло, сахар, на крупы поднялись сильно и, насколько я понимаю, мы платим, на коммуналку тоже поднялась. Она всё равно поднимается выше, чем надбавка идёт.
- Соотношение не в пользу зарплаты, а в пользу повышения цен на продукты, прежде всего.
- Работу найти трудно, чтобы более-менее зарплата была, очень трудно. У меня брат не может работу найти никак.
- Когда я сюда приехал, цены были более демократичные. Сейчас это всё посерьёзнее, скажем так. Задумываешься, особенно, когда к лекарствам подходишь. Подорожало. Практически пенсии не хватает, если ты болеешь. Если не болеешь, ещё как-то можно протянуть. Протянуть – самое главное слово.
- Я считаю, что уровень жизни в нашем регионе достаточно низкий, не соответствует показателям. В первую очередь, его характеризуют достаточно низкие заплаты. Уровень жизни населения низкий, люди нуждаются в улучшении условий. И эти цифры, мне кажется, недействительны и, соответственно, совершенно не правдоподобны.
Самый низкий уровень финансового благополучия, по данным рейтинга, в Сибири и на Северном Кавказе. Самый высокий – в Ямало-Ненецком автономном округе, в Магаданской области и на Чукотке. Что касается соседних регионов, Белгородская область заняла 12-ое место, Липецкая – 15-ое, Воронежская – 19-ое, а Орловская – 47-ое место.
Курская область заняла 34-ое место в рейтинге финансового благополучия регионов России
Курская область опустилась в данном рейтинге на 4 позиции вниз, по сравнению с 2019-м годом