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Курская область заняла 34-ое место в рейтинге финансового благополучия регионов России

Курская область опустилась в данном рейтинге на 4 позиции вниз, по сравнению с 2019-м годом
Курская область заняла 34-ое место в рейтинге финансового благополучия регионов России

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По данным информационного агентства РИА Новости, Курская область заняла 34-ое место в рейтинге финансового благополучия среди 85-ти регионов России. При его составлении учитывались такие показатели, как отношение  доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов в банках на одного жителя, доля населения с доходами ниже регионального прожиточного минимума, а также доля семей, которые приобрели квартиру в ипотеку. Как отмечает телеканал ТАКТ, Курская область опустилась в данном рейтинге на 4 позиции вниз, по сравнению с 2019-м годом. Как показал наш опрос, жители региона остро ощущают это на себе. Более того, по мнению многих курян, область занимает незаслуженно высокое место.

- Я думаю, нет. – Почему? – Во-первых, у нас ещё пенсии есть по 8 тысяч. Я сам пенсионер. И поэтому не могу сказать, что это рейтинг такой. Люди живут практически на прожиточном минимуме, а цены растут каждый день. Если вчера был один продукт 3 рубля, сегодня он уже 5. Какое может быть благополучие? Я считаю, что нет.

- Хуже, судя по ценам. В 2019-м году цены меньше были, особенно на продукты питания. Подсолнечное масло, сахар, на крупы поднялись сильно и, насколько я понимаю, мы платим, на коммуналку тоже поднялась. Она всё равно поднимается выше, чем надбавка идёт.

- Соотношение не в пользу зарплаты, а в пользу повышения цен на продукты, прежде всего.

 - Работу найти трудно, чтобы более-менее зарплата была, очень трудно. У меня брат не может работу найти никак.

- Когда я сюда приехал, цены были более демократичные. Сейчас это всё посерьёзнее, скажем так. Задумываешься, особенно, когда к лекарствам подходишь. Подорожало. Практически пенсии не хватает, если ты болеешь. Если не болеешь, ещё как-то можно протянуть. Протянуть – самое главное слово.

- Я считаю, что уровень жизни в нашем регионе достаточно низкий,  не соответствует показателям. В первую очередь, его характеризуют достаточно низкие заплаты. Уровень жизни населения низкий, люди нуждаются в улучшении условий. И эти цифры, мне кажется, недействительны и, соответственно, совершенно не правдоподобны.

Самый низкий уровень финансового благополучия, по данным рейтинга, в Сибири и на Северном Кавказе. Самый высокий – в Ямало-Ненецком автономном округе, в Магаданской области и на Чукотке. Что касается соседних регионов, Белгородская область заняла 12-ое место, Липецкая – 15-ое, Воронежская – 19-ое, а Орловская – 47-ое место.
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