Там не хватает мест для инвалидов и неровная поверхность

Мэр Курска остался недоволен парковкой около детской поликлиники №3. Сегодня Виктор Карамышев проверил ход дорожных работ в рамках реализации нацпроекта БКД и заключенных муниципальных контрактов.Так, на улице Энергетиков около 3-й детской поликлиники подрядная организация СК «Континенталь» обустроила стоянку на семь машиномест. Глава города остался недоволен выполненными работами. Во-первых не хватает мест для инвалидов, во-вторых поверхность неровная, после дождя сразу же образовываются лужи. Градоначальник потребовал устранить все недочеты.Этот же подрядчик обустроил стоянку автомобилей у медицинского учреждения на Магистральном проезде. Здесь у мэра нареканий не возникло.- Особое внимание - парковкам у медицинских учреждений. Из тех семи, которые должны были обустроить в этом году, работы завершены на пяти, на остальных ещё ведутся. Кроме этого, в этом году мы приступили к ремонту межквартальных проездов. На эти работы из бюджета города выделено 12 миллионов рублей. В этом году будут отремонтированы четыре межквартальных проезда, в следующем году - 10, - рассказал Виктор Карамышев.За работой подрядчиков ведется строгий контроль.