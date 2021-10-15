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Мэр Курска остался недоволен парковкой около детской поликлиники №3

Там не хватает мест для инвалидов и неровная поверхность
Мэр Курска остался недоволен парковкой около детской поликлиники №3

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Мэр Курска остался недоволен парковкой около детской поликлиники №3. Сегодня Виктор Карамышев проверил ход дорожных работ в рамках реализации нацпроекта БКД и заключенных муниципальных контрактов. 

Так, на улице Энергетиков около 3-й детской поликлиники подрядная организация СК «Континенталь» обустроила стоянку на семь машиномест. Глава города остался недоволен выполненными работами. Во-первых не хватает мест для инвалидов, во-вторых поверхность неровная, после дождя сразу же образовываются лужи. Градоначальник потребовал устранить все недочеты. 

Этот же подрядчик обустроил стоянку автомобилей у медицинского учреждения на Магистральном проезде. Здесь у мэра нареканий не возникло. 

- Особое внимание - парковкам у медицинских учреждений. Из тех семи, которые должны были обустроить в этом году, работы завершены на пяти, на остальных ещё ведутся. Кроме этого, в этом году мы приступили к ремонту межквартальных проездов. На эти работы из бюджета города выделено 12 миллионов рублей. В этом году будут отремонтированы четыре межквартальных проезда, в следующем году - 10, - рассказал Виктор Карамышев. 

За работой подрядчиков ведется строгий контроль.  

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