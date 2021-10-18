В Курске владелец парикмахерской не пускал рабочих чинить порыв на теплосети

Из-за этого многоквартирный дом оставался без отопления. Руководитель управляйки обратился в суд, подключилась мэрия

В пятницу «Квадра» завершила ремонт теплосетей, из-за которого без отопления оставались два многоквартирных дома на улице Ленина, в том числе и номер 20. Однако при запуске отопления произошел порыв на внутренних сетях дома. Поврежденный участок находился в частном нежилом помещении - парикмахерской и собственник категорически отказался обеспечить доступ аварийной бригады в помещение, так как для устранения повреждения надо было вскрывать пол.





Управляющая компания пыталась собственными силами разрешить ситуацию, но собственник на контакт не шел.





Тогда руководитель управляйки обратился в суд. Учитывая, что судебные разбирательства могли занять много времени, в течение которого большой многоквартирный дом оставался бы без тепла, мэр Курска поручил подключиться к переговорам с собственником представителям правового управления, комитетов ЖКХ и экономического развития и Госжилинспекции.





В итоге доступ в помещение парикмахерской, где находились повреждённые коммуникации, предоставили. На выходных ремонтная бригада завершила работы и подала отопление в дом.