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В Курске владелец парикмахерской не пускал рабочих чинить порыв на теплосети

Из-за этого многоквартирный дом оставался без отопления. Руководитель управляйки обратился в суд, подключилась мэрия

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В пятницу «Квадра» завершила ремонт теплосетей, из-за которого без отопления оставались два многоквартирных дома на улице Ленина, в том числе и номер 20. Однако при запуске отопления произошел порыв на внутренних сетях дома. Поврежденный участок находился в частном нежилом помещении - парикмахерской и собственник категорически отказался обеспечить доступ аварийной бригады в помещение, так как для устранения повреждения надо было вскрывать пол. 

Управляющая компания пыталась собственными силами разрешить ситуацию, но собственник на контакт не шел.

Тогда руководитель управляйки обратился в суд. Учитывая, что судебные разбирательства могли занять много времени, в течение которого большой многоквартирный дом оставался бы без тепла, мэр Курска поручил подключиться к переговорам с собственником представителям правового управления, комитетов ЖКХ и экономического развития и Госжилинспекции.

В итоге доступ в помещение парикмахерской, где находились повреждённые коммуникации, предоставили. На выходных ремонтная бригада завершила работы и подала отопление в дом.
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