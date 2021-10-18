В курских торговых центрах, учреждениях культуры и спорта полиция проверяет соблюдение ковидных ограничений

Сотрудники ответственных органов следили за тем, как охранники проверяют qr-коды на входе, и за соблюдением посетителями масочного режима

В курских торговых центрах, учреждениях культуры и спорта начались проверки соблюдения коронавирусных ограничений. Первую проверку на выходных провели в Central Park и «МегаГринне». Сотрудники ответственных органов следили за тем, как охранники проверяют qr-коды на входе в здание, и за соблюдением посетителями масочного режима.

Если человек не проходил вакцинацию, то он может посещать в ТЦ только продуктовые и зоомагазины, аптеки при соблюдении масочного режима. Сделавшим прививку при предъявлении qr-кода можно находиться в магазинах, реализующих промтовары, и в местах общепита - напоминают в администрации.

Нарушителей сначала предупреждают, в случае несогласия или повторного нарушения для них предусмотрен административный штраф от 2 до 30 тысяч рублей.

Проверяют и соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Проверки будут проводиться на регулярной основе.