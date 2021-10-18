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За неделю в Курске оштрафовали 14 уличных торговцев

Рейды прошли в Железнодорожном и Сеймском округах

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На прошлой неделе в Курске оштрафовали 14 нелегальных уличных торговцев.
 
Так, в Железнодорожном округе рейды прошли по улицам Союзная, Вокзальная, Республиканская, Маяковского и Дубровинского. По их итогам составлено 7 протоколов по ст. 53 "Торговля в неустановленных местах" Закона Курской области. 

Подобные рейды прошли и в Сеймском округе, в ходе которых чиновники составили также семь протоколов.
 
Десятки торговцев не имеют разрешения, но ставят коробки с товарами в тех или иных местах. В их числе есть и скоропортящиеся продукты. Согласно кодексу об административных правонарушениях за торговлю в неустановленных местах предусмотрен штраф, - отметил глава Железнодорожного округа Александр Дрынов. 

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