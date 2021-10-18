Курская Госавтоинспекция просит водителей корректировать поведение на дороге с учетом погодных условий

В ближайшее время в Курской области ожидаются перепады температур, осадки и туман

Курская Госавтоинспекция призывает водителей корректировать поведение на дороге с учетом погодных условий. В ближайшее время в Курской области ожидаются перепады температур, осадки и туман.Водителям напоминают о необходимости соблюдать интервал и дистанцию между транспортными средствами и не превышать скорость. В обязательном порядке в любое время дня и ночи передвигаться на машине с включенными фарами, а в непогоду обязательно использовать противотуманные фары.Кроме того, в связи с перепадами атмосферного давления Госавтоинспекция рекомендует водителям внимательнее относиться к своему самочувствию. Если вдруг за рулем Вы почувствовали недомогание, необходимо немедленно остановить автомобиль, при необходимости вызвать врача или воспользоваться услугами общественного транспорта.Пешеходов ГИБДД призывает переходить проезжую часть только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора, а при переходе дороги в темное время суток использовать на одежде световозвращающие элементы.Напоминаем, что все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции: в дежурную часть ГИБДД УМВД России по Курской области по телефонам 36-70-01 и 36-70-02 или 02. Сотрудники Госавтоинспекции постараются оказать все возможное содействие, при необходимости помогут вызвать техническую службу или эвакуатор.