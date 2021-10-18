В Курской области отремонтировали набережную у пруда с лотосами

А еще просьбам местных жителей в посёлке появилась площадка для выгула и дрессировки собак

В сентябре закончился ремонт набережной пруда в посёлке имени Маршала Жукова. Это самый масштабный объект Клюквинского сельсовета Курского района. Так называемое лотосовое озеро популярно у местных жителей и гостей района. Набережная является функциональной зоной военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот».Ранее там обустроили пешеходные и велосипедная дорожки, установили бортовой камень и облагородили пирс. На территории разместили садово-парковые светильники, скамейки и урны, высадили деревья и кустарники.В планах установить рядом с лавочками площадку для воркаута и тренажеры для спортсменов. Для маломобильных курян рядом со ступеньками, ведущими к озеру, за счёт муниципалитета обустроят пандусы.Кроме этого, по просьбам местных жителей в посёлке появилась площадка для выгула и дрессировки собак. Её площадь – 400 м², высота ограждения – более 1,5 м. Здесь установили лавочку, урну и оборудование для четвероногих: барьеры, трап и бум.Отмечается, что работы выполнялись в рамках программы «Формирование современной городской среды».