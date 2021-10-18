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Лента новостей / В регионе

В курские ковидные стационары закупят дополнительные аппараты ИВЛ

А также кислородные концентраторы и датчики на мониторы для контроля сатурации пациентов
В курские ковидные стационары закупят дополнительные аппараты ИВЛ

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В ковидарии Курской области закупят дополнительные аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы и датчики на мониторы для контроля сатурации пациентов. Об этом шла речь на онлайн-совещании с главными врачами коронавирусных стационаров, которое провел заместитель губернатора Андрей Белостоцкий.

Комитет здравоохранения сообщил, что начались строительные работы по перепрофилированию туберкулезного диспансера в коронавирусный госпиталь.

Сейчас в регионе развернуто больше 2 тысяч коек, свободны из них чуть более 200, проблем с кислородом нет. Есть месячный запас лекарственных препаратов для амбулаторных больных. Сейчас необходимо организовать закупку двухмесячного запаса. Амбулаторные пациенты с коронавирусом должны находиться под постоянным динамическим наблюдением врачей поликлиник

Все пациенты стауионаров в состоянии средней степени тяжести и в тяжелом состоянии получают биологические препараты «Артлегиа», «Илсира», «Олумиант» и «Лейтрагин».

Медики отмечают, что за последнее время заболеваемость коронавирусом среди детей и беременных женщин увеличилась.

При этом детей в тяжелом состоянии сейчас нет, а вот беременные в реанимации есть. Для их лечения используется эффективный препарат «Актемра», он в регионе пока есть в наличии, но в целом в стране - в дефиците, - подчеркнул Белостоцкий.

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