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В Курской области на лечение пациентов с коронавирусом средней тяжести и тяжелых еженедельно расходуют 21 миллион рублей

Заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий высказался категорически против отмены QR-кодов до достижения назначенного уровня вакцинации
В Курской области на лечение пациентов с коронавирусом средней тяжести и тяжелых еженедельно расходуют 21 миллион рублей

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Заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий на пресс-конференции по введенным ковидным ограничениям заявил, что будет категорически против отмены QR-кодов до достижения назначенного уровня вакцинации (это, напомним, 80%). В Курской области должны привиться 715 тысяч человек. Пока привито только чуть больше 60% от запланированного. Чтобы достигнуть заявленных темпов вакцинации, по словам Белостоцкого, должны прививаться порядка 4 тысяч человек в день.

Он также сообщил, что за сутки в ковидные стационары поступило 111 человек. Изменений в лучшую сторону пока нет, свободны только 2 реанимационные койки. Еженедельно на пациентов средней тяжести и тяжелых в регионе расходуют 21 миллион рублей.
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