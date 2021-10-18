В Курской области на лечение пациентов с коронавирусом средней тяжести и тяжелых еженедельно расходуют 21 миллион рублей

Заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий высказался категорически против отмены QR-кодов до достижения назначенного уровня вакцинации

Заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий на пресс-конференции по введенным ковидным ограничениям заявил, что будет категорически против отмены QR-кодов до достижения назначенного уровня вакцинации (это, напомним, 80%). В Курской области должны привиться 715 тысяч человек. Пока привито только чуть больше 60% от запланированного. Чтобы достигнуть заявленных темпов вакцинации, по словам Белостоцкого, должны прививаться порядка 4 тысяч человек в день.Он также сообщил, что за сутки в ковидные стационары поступило 111 человек. Изменений в лучшую сторону пока нет, свободны только 2 реанимационные койки. Еженедельно на пациентов средней тяжести и тяжелых в регионе расходуют 21 миллион рублей.