В Курской области на лечение пациентов с коронавирусом средней тяжести и тяжелых еженедельно расходуют 21 миллион рублей
Заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий высказался категорически против отмены QR-кодов до достижения назначенного уровня вакцинации
Он также сообщил, что за сутки в ковидные стационары поступило 111 человек. Изменений в лучшую сторону пока нет, свободны только 2 реанимационные койки. Еженедельно на пациентов средней тяжести и тяжелых в регионе расходуют 21 миллион рублей.