Лента новостей / В регионе Вчера, 16:32 В Курске на улице Радищева разметку будут наносить по ночам Это сделают, чтобы не мешать движению автотранспорта Читайте также До конца мая в Курске восстановят дорожную разметку На курских улицах нанесут пластиковую разметку В Курске дорожники приступили к нанесению дорожной разметки по улице Радищева. Подрядчик - ЗАО «Суджанское ДРСУ № 2» - наносит разметку горячим термопластиком.Всего планируется нанести 1 326 квадратных метров разметки. Чтобы не мешать движению автотранспорта, работы будут вестись по ночам. +0 -0