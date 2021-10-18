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Дорожники просят курян на время убрать свои машины во дворах домов 1,3 и 5 на проспекте Клыкова

Автомобили мешают укладывать асфальт

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В Курске приступили к ремонту межквартального проезда, расположенного вдоль домов 1,3 и 5 на проспекте Клыкова.
 
Работы ведет организация «Газ Ресурс». Дорожники завершили укладку асфальтобетонного покрытия на межквартальном проезде на улице Крюкова, рассказали в комитете дорожного хозяйства.
 
На проспекте Клыкова также полностью произведут фрезерование и укладку асфальта.
 
Однако есть и проблема, посетовали дорожники. Они не могут зайти во дворы. Территории там заняты личными автомобилями. Жителей просят на время убрать свой автотранспорт.
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