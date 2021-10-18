  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / Происшествия

В Курчатовском районе Курской области обнаружили 250 килограммовую немецкую авиабомбу

С помощью подъемного крана ее переместили на песчаную подушку и вывезли на полигон для уничтожения
В Курчатовском районе Курской области обнаружили 250 килограммовую немецкую авиабомбу

Читайте также

В Курчатовском районе Курской области обнаружили 250 килограммовую немецкую авиабомбу, сообщает региональное МЧС. Для ее извлечения на месте работали саперы Аварийно-спасательной службы Курской области и специальная техника.

Опасная находка находилась под землей на одном из курчатовских полей. Местные жители обозначили место и вызвали спасателей. Прибывшие специалисты дополнительно обследовали территорию металлоискателем. Авиабомбу с помощью подъемного крана переместили на песчаную подушку и вывезли на полигон для уничтожения.

- Это не первая крупная опасная находка в этом году, - говорит начальник отдела планирования и проведения аварийно-спасательных работ по уничтожению опасных предметов Аварийно-спасательной службы Курской области Андрей Хохлов. – Этого год стал уникальным по количеству тяжеловесов: 105 мм, 150 мм, 152 мм. В Рыльском районе в одной из деревень при осуществлении газификации обнаружили 59 артиллерийских снарядов. В селе Солдатское Фатежского района - 110 боеприпасов, в том числе 4 реактивных снаряда. Такие бомбы попадаются не часто, как правило, раз в 2-3 года.

Всего с начала года курские саперы обезвредили около 500 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Самые «активные» сезоны – весна и осень. Как отмечают спасатели, это небольшой количественный показатель. По статистике минувших лет уничтожали и тысячу и даже полторы тысячи снарядов.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Завтра в Курской области ожидается небольшой дождь и до +10°С

В Курской области врач торговал сертификатами о вакцинации

Дорожники просят курян на время убрать свои машины во дворах домов 1,3 и 5 на проспекте Клыкова

В Курске на улице Радищева разметку будут наносить по ночам

В Сеймском округе Курска за неделю поймали больше двух десятков нарушителей правил парковки

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске