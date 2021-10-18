С помощью подъемного крана ее переместили на песчаную подушку и вывезли на полигон для уничтожения

В Курчатовском районе Курской области обнаружили 250 килограммовую немецкую авиабомбу, сообщает региональное МЧС. Для ее извлечения на месте работали саперы Аварийно-спасательной службы Курской области и специальная техника.Опасная находка находилась под землей на одном из курчатовских полей. Местные жители обозначили место и вызвали спасателей. Прибывшие специалисты дополнительно обследовали территорию металлоискателем. Авиабомбу с помощью подъемного крана переместили на песчаную подушку и вывезли на полигон для уничтожения.- Это не первая крупная опасная находка в этом году, - говорит начальник отдела планирования и проведения аварийно-спасательных работ по уничтожению опасных предметов Аварийно-спасательной службы Курской области Андрей Хохлов. – Этого год стал уникальным по количеству тяжеловесов: 105 мм, 150 мм, 152 мм. В Рыльском районе в одной из деревень при осуществлении газификации обнаружили 59 артиллерийских снарядов. В селе Солдатское Фатежского района - 110 боеприпасов, в том числе 4 реактивных снаряда. Такие бомбы попадаются не часто, как правило, раз в 2-3 года.Всего с начала года курские саперы обезвредили около 500 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Самые «активные» сезоны – весна и осень. Как отмечают спасатели, это небольшой количественный показатель. По статистике минувших лет уничтожали и тысячу и даже полторы тысячи снарядов.