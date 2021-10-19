Эвакуировано 33 ребенка, в том числе 9 младенцев до 1 года

В Курской области за 5 месяцев вертолет санитарной авиации совершил 108 вылетов. Медицинский вертолет «Ансат», напомним, работает в регионе с мая этого года. Санавиацией эвакуировано 109 пациентов, из них 33 ребенка, в том числе 9 младенцев до 1 года.85 вылетов состоялись в районы Курской области, еще 23 в другие регионы - в федеральные центры Москвы и Нижнего Новгорода. Транспортировали пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом. Доставлено также 26 пострадавших в ДТП с тяжелыми сочетанными травмами, угрожающими жизни, 11 из которых – дети.На борту вертолета «Ансат» пациентов сопровождает бригада медиков: врач анестезиолог-реаниматолог и медсестра-анестезист.