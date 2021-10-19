В Курске начали капитальный ремонт территории у Триумфальной арки
Все работы планируется завершить 10 декабря
Уже на этой неделе завезут необходимое оборудование и смонтируют строительное ограждение.
Планируется замена кровельного железа на карнизах, ремонт верхнего пьедестала, замена кровельного покрытия, водосточных воронок с подогревом, устройство молниезащиты, отделочные работы в помещениях охраны и электрощитовой. Также во время капремонта восстановят металлические ограждения на лестницах, отремонтируют системы электроснабжения, водоснабжения и благоустроят территорию.
Все работы планируется завершить 10 декабря этого года.