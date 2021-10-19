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В Курске начали капитальный ремонт территории у Триумфальной арки

Все работы планируется завершить 10 декабря
В Курске начали капитальный ремонт территории у Триумфальной арки

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В Курске начали капитальный ремонт на территории Триумфальной арки. Сейчас рабочие демонтируют гранитную плитку на фундаменте (ее планируется полностью заменить) и тротуарную плитку на отмостке возле арки. Ведутся работы и внутри помещений первого этажа.

Уже на этой неделе завезут необходимое оборудование и смонтируют строительное ограждение.

Планируется замена кровельного железа на карнизах, ремонт верхнего пьедестала, замена кровельного покрытия, водосточных воронок с подогревом, устройство молниезащиты, отделочные работы в помещениях охраны и электрощитовой. Также во время капремонта восстановят металлические ограждения на лестницах, отремонтируют системы электроснабжения, водоснабжения и благоустроят территорию.

Все работы планируется завершить 10 декабря этого года.
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