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В этом году в Курске благоустраивают пять парков и скверов и 55 дворов

В следующем году приведут в порядок шесть общественных территорий, которые куряне выбрали в ходе онлайн-голосования
В этом году в Курске благоустраивают пять парков и скверов и 55 дворов

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В этом году в Курске благоустраивают пять парков и скверов и 55 дворов. Например, на проспекте Клыкова появился новый сквер. Уже завершен первый этап его обустройства: установлен фонтан, лавочки и урны, сделаны пешеходные дорожки. Завершаются работы по благоустройству ещё трёх объектов: сквера по улице Белгородской, парка Железнодорожников и Ермошкина озера. 

В следующем году приведут в порядок шесть общественных территорий, которые куряне выбрали в ходе онлайн-голосования, проходившего с 26 апреля по 30 мая. 

Это и завершающий этап обустройства парка по проспекту Вячеслава Клыкова, где планируется сделать освещение, озеленение, установить детский игровой комплекс и парковое оборудование. В лесопарковой зоне на проспекте Клыкова планируется создание роллерной трассы, площадки для отдыха и детской площадки. 

В парке на пересечении улиц Союзной и Куйбышева планируется установка декоративного фонтана, спортивно-оздоровительного комплекса, детской площадки и прогулочных аллей со скамьями. 

Приступят в следующем году и к обустройству сквера на улице Дейнеки за кинотеатром «Ассоль». Там появится детская площадка, многофункциональное спортивное поле, тренажеры и площадка для воркаута. 

В сквере «Спортивный» на 2-м Промышленном переулке установят детскую спортплощадку, тренажеры, хоккейную коробку, площадки для волейбола и баскетбола. 

Также планируется обустроить зону отдыха на Стрелецком озере. 

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