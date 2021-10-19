В следующем году приведут в порядок шесть общественных территорий, которые куряне выбрали в ходе онлайн-голосования

В этом году в Курске благоустраивают пять парков и скверов и 55 дворов. Например, на проспекте Клыкова появился новый сквер. Уже завершен первый этап его обустройства: установлен фонтан, лавочки и урны, сделаны пешеходные дорожки. Завершаются работы по благоустройству ещё трёх объектов: сквера по улице Белгородской, парка Железнодорожников и Ермошкина озера.В следующем году приведут в порядок шесть общественных территорий, которые куряне выбрали в ходе онлайн-голосования, проходившего с 26 апреля по 30 мая.Это и завершающий этап обустройства парка по проспекту Вячеслава Клыкова, где планируется сделать освещение, озеленение, установить детский игровой комплекс и парковое оборудование. В лесопарковой зоне на проспекте Клыкова планируется создание роллерной трассы, площадки для отдыха и детской площадки.В парке на пересечении улиц Союзной и Куйбышева планируется установка декоративного фонтана, спортивно-оздоровительного комплекса, детской площадки и прогулочных аллей со скамьями.Приступят в следующем году и к обустройству сквера на улице Дейнеки за кинотеатром «Ассоль». Там появится детская площадка, многофункциональное спортивное поле, тренажеры и площадка для воркаута.В сквере «Спортивный» на 2-м Промышленном переулке установят детскую спортплощадку, тренажеры, хоккейную коробку, площадки для волейбола и баскетбола.Также планируется обустроить зону отдыха на Стрелецком озере.