20 октября в Курской области прогнозируют небольшой дождь и до 10°С тепла

Ночью заморозки до -4ºС

В среду, 20 октября в Курской области прогнозируют небольшой дождь. В течение дня будет облачно с прояснениями. Ночью существенных осадков не ожидается. Порывы ветра будут достигать 14 м/с.Ночью, по прогнозам синоптиков, ожидаются заморозки от -4ºС до +1ºС. Днем температура воздуха составит 5-10°С тепла.