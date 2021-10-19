Лента новостей / В регионе Вчера, 18:06 20 октября в Курской области прогнозируют небольшой дождь и до 10°С тепла Ночью заморозки до -4ºС Читайте также Завтра в Курской области прогнозируют небольшой дождь Завтра в Курской области прогнозируют небольшой дождь В среду, 20 октября в Курской области прогнозируют небольшой дождь. В течение дня будет облачно с прояснениями. Ночью существенных осадков не ожидается. Порывы ветра будут достигать 14 м/с.Ночью, по прогнозам синоптиков, ожидаются заморозки от -4ºС до +1ºС. Днем температура воздуха составит 5-10°С тепла. +0 -0