На профилактический учет поставили 263 родителя, 40 - лишат родительских прав

В Курске в этом году совершено 264 преступления в отношении детей. Большая часть из них – 149 преступлений – связана с неуплатой алиментов. Кроме этого, полицейские выявили шесть фактов вовлечения детей и подростков в совершение преступлений. Об этом говорили на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений.Особое внимание правоохранители уделяют работе с семьями, где один из родителей осужден за совершение тяжкого либо особо тяжкого преступления, а также семьям, где родители привлекались пять и более раз за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию своих детей.За 9 месяцев этого года на профилактический учет поставили 263 родителя, оформлено 40 материалов на лишение родительских прав, 7 человек лишены родительских прав, двое - ограничены в них.В рамках акций по выявлению детей, нуждающихся в защите государства, в этом году проведено 698 рейдов в 905 семьях, по итогам которых выявлено 54 ребенка, нуждающихся в защите государства.Весте с тем отмечается сокращение количества преступлений, совершенных школьниками – по сравнению с прошлым годом их стало на 55% меньше. Доля учащихся, совершивших преступления, сократилась на 66%.