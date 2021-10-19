Лента новостей / В регионе Сегодня, 17:12 В Курске эвакуируют посетителей ТРЦ МегаГринн Информация уточняется Читайте также В Курске возобновляет работу мобильный флюорограф В Курске в ТЦ «МегаГринн» открылся самый крупный центр вакцинации от коронавируса В Курске в эти минуты эвакуируют посетителей из торгово-развлекательного центра МегаГринн на улице Карла Маркса. Как сообщают очевидцы, у здания собралось много сотрудников полиции. Причины пока не известны, информация уточняется. Со слов очевидцев, эвакуация проводится по техническим причинам. +0 -0