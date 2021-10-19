В Курске эвакуируют посетителей ТРЦ МегаГринн

Информация уточняется

В Курске в эти минуты эвакуируют посетителей из торгово-развлекательного центра МегаГринн на улице Карла Маркса. Как сообщают очевидцы, у здания собралось много сотрудников полиции.Причины пока не известны, информация уточняется. Со слов очевидцев, эвакуация проводится по техническим причинам.