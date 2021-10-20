Дни с 30 октября по 7 ноября в России объявлены нерабочими

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала Курскую область в числе регионов, где ситуация с распространением коронавируса критическая

Владимир Путин объявил в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Всё из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата сохранится на весь период нерабочих дней. При этом президент отметил, что главы регионов могут объявить нерабочие дни и раньше, и допустил продление режима и после 7 ноября. Он попросил россиян не забывать о самоизоляции.Вице-премьер Татьяна Голикова (это она предложила президенту ввести нерабочую неделю) призвала россиян отказаться от поездок в другие регионы и предложила регионам ввести запрет на проведение развлекательных мероприятий и ограничить работу кафе и ресторанов по ночам. В Курской области, напомним, заведениям уже запрещено работать по ночам. Курскую область Голикова назвала в числе регионов, где ситуация с распространением коронавируса критическая.