Дни с 30 октября по 7 ноября в России объявлены нерабочими
Вице-премьер Татьяна Голикова назвала Курскую область в числе регионов, где ситуация с распространением коронавируса критическая
Вице-премьер Татьяна Голикова (это она предложила президенту ввести нерабочую неделю) призвала россиян отказаться от поездок в другие регионы и предложила регионам ввести запрет на проведение развлекательных мероприятий и ограничить работу кафе и ресторанов по ночам. В Курской области, напомним, заведениям уже запрещено работать по ночам. Курскую область Голикова назвала в числе регионов, где ситуация с распространением коронавируса критическая.