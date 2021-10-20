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Лента новостей / В регионе

В Курске 30-летняя автомобилистка на "Приоре" устроила ДТП с тремя машинами

Авария произошла на улице Дубровинского

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19 октября в девятом часу вечера в Железнодорожном округе Курска 30-летняя автомобилистка устроила ДТП с тремя машинами. 

По информации ГИБДД,  женщина за рулем "Приоры" ехала по улице Дубровинского со стороны поселка Щетинка Курского раона в направлении улицы Фрунзе. В районе дома №95 по улице Дубровинского при повороте налево она допустила столкновение с другой "Приорой", за рулем которой был 37-летний водитель. Он двигался со стороны улицы Маяковского в направлении поселка Щетинка. От удара "Приора" под управлением 30-летней автомобилистки въехала в "Фольксваген Туарег", который стоял на запрещающий сигнал светофора по ул. Фрунзе в направлении ул. Дубровинского. За рулем иномарки был 51-летний шофер. 

В этом ДТП пострадал только один человек - 36-летняя пассажирка второй "Приоры". Она получила травмы.

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