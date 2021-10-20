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Плановую медицинскую помощь в Курской области отменять не будут

Замгубернатора уверен, что от этого количество летальных случаев от других болезней только вырастет
Плановую медицинскую помощь в Курской области отменять не будут

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Плановую медицинскую помощь в Курской области отменять не будут. Как заметил на заседании оперштаба замгубернатора Андрей Белостоцкий, если будет по тысяче больных в сутки — отказ от плановой помощи и переоборудование под ковидарии всех больниц ничем не поможет, а количество летальных случаев от других болезней может вырасти. По его словам, на крайний случай есть резерв в областной больнице - 20-40 коек.

Сейчас в Курске многократно возросло число вызовов скорой помощи. По словам  Белостоцкого, среднее время ожидания экстренной помощи увеличилось до 42 минут, неотложной — до 10-12 часов. Например, 36-летней жительнице Курска с сердечным приступом, как передает издание "Друг для друга", несколько дней назад ей пришлось ждать скорую 17 часов.

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