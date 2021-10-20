ТАКТ.В Курске, из - за несоблюдения ограничений, могут закрыть торговые центры. Этот вопрос обсудили в ходе пресс – конференции на тему высокого распространения коронавируса, сообщает телеканал
На сегодня заболеваемость по Курской области, в среднем расчете на сто тысяч человек, намного выше, чем в других регионах. По темпам прироста, Курск опережает другие города, процесс заражения происходит гораздо интенсивнее. Количество больных увеличивается на 10 – 11 процентов каждую неделю. Среди больных много детей и подростков. Чтобы сократить их общение между собой, школьников досрочно отправляют на осенние каникулы.
Мы видим, что это сказывается и на утяжелении процесса течения болезни. Это и уменьшение сроков от начала заражения до появления первых признаков и появления осложнений. Это развитие заболевания, в том числе тяжелых форм у лиц более молодого возраста. В том числе, у детей, количество которых так же увеличилось. И в том числе у беременных женщин, которые тоже довольно тяжело стали переносить эту инфекцию, - пояснил Олег Девянин, главный инфекционист Курской области.
За всю историю пандемии, сейчас в регионе самая тяжелая ситуация с распространением ковид – 19. В ковидные стационары еженедельно поступает до 500 человек, всего лишь 7-8 из них вакцинированы. Чтобы остановить широкое распространение вируса, необходимо привить до 80 процентов жителей области. Пока эта цифра не будет достигнута, вход в общественно – развлекательные учреждения по QR коду не отменят.
Я лично как заместитель губернатора, который ответственен за вакцинацию, ну и за ситуацию с ковидом в здраве, я буду категорически против отмены QR кодов до тех пор, пока мы не вакцинируем должное количество населения. То есть, мы должны вакцинировать 715 тысяч. Вот пока этой цифры не будет, я буду ходатайствовать перед губернатором, чтобы эти QR-коды действовали на территории Курской области, - заявил Андрей Белостоцкий зместитель губернатора Курской области.
Благодаря вакцинированию, течение формы болезни протекает гораздо легче. В институте Гамалеи заканчивается разработка вакцины для детей от 14 до 18 лет, которая будет называться «Спутник – М». Таким образом, количество привитых жителей увеличится, а коллективный иммунитет окрепнет.
В Курске, из - за несоблюдения ограничений, могут закрыть торговые центры
Заболеваемость по Курской области, в среднем расчете на сто тысяч человек, намного выше, чем в других регионах